Fenerbahçe Beko'nun yeni forveti belli oldu

EuroLeague temsilcimiz Fenerbahçe Beko forvet transferinde Türk Telekom forması giyen 26 yaşındaki Amerikalı Nate Sestina ile anlaştı.

Türk Hava Yolları EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler bu sezon forvet rotasyonunda yaşanan eksikliği gidermek için harekete geçti.

İtalyan gazeteci Luca D'Alessandro'nun haberine göre Fenerbahçe, Türk Telekom forması giyen 26 yaşındaki Amerikalı forvet Nate Sestina ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezonu Yukatel Merkezefendi Belediyesi çatısı altında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçiren 2.06'lık forvet, sezon başında Ankara ekibi Türk Telekom'a transfer olarak kariyerini ülkemizde sürdürmeye devam etti.

TÜRK TELEKOM'UN MÜTHİŞ SEZONUNDA KİLİT ROL OYNADI

Sezon başında takımınn başına Erdem Can'ı getiren Türk Telekom, Süper Lig ve EuroCup'ta oldukça başarılı bir sezon geçirdi. Avrupa'da finale tırmanan ve ligde normal sezonu lider bitiren Türk Telekom'un kilit isimlerinden olan Sestina sezonu tüm kulvarlarda %41.4 üçlük isabet oranıyla; 10.6 sayı, 4 ribaunt ortalamaları ile sürdürüyor.

BÜYÜK YILDIZLAR GİBİ KENTUCKY ÇIKIŞLI

Amerikalı oyuncu kolej deneyiminin son senesini; John Wall, Devin Booker, Anthony Davis ve Demarcus Cousins gibi NBA yıldızlarının yetiştiği NCAA ekibi Kentucky Wildcats'te yaşadı. Kolejde ilk 3 yılını Bucknell Bison'da geçiren oyuncu son yıl Kentucky'ye transfer oldu ve üniversite hayatını orada tamamladı.

BJELİCA FORVET ROTASYONUNUN BELİNİ BÜKTÜ

Fenerbahçe'de sezon başında forvet rotasyonu Dyshawn Pierre, Nigel Hayes-Davis ve Nemanja Bjelica üzerine kurulmuştu. Nemanja Bjelica'nın sezonun büyük bölümünü kaçırmasına neden olan calf sakatlığı nedeniyle, Pierre-Hayes ikilisi sezon boyu maçlarda uzun süreler almak zorunda kaldı.