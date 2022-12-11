Galatasaray Nef, Gaziantep Basketbol'a fark attı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Galatasaray Nef, konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 77-54 yendi. Galatasaray Nef ligde beşinci galibiyetine ulaşırken, Gaziantep Basketbol altıncı kez mağlup oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Galatasaray Nef, konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 77-54 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve Carmichael-Hammonds ikilisinin etkili oyunuyla ilk 5 dakikayı önde geçen Gaziantep Basketbol, sarı-kırmızılıların özellikle Ennis'le farkı eritme çabalarına rağmen iyi oyununa devam ederek ilk periyodu 14-9 önde tamamladı.

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İkinci periyotta ise Galatasaray Nef iyi bir oyun sergiledi. Sadık Emir Kabaca'nın 8 sayısıyla farkı kapatıp öne geçen sarı-kırmızılılar, periyot bitimine 5 dakika kala 4 sayılık fark yakaladı: 22-18. Çeyreğin son bölümüne ise sarı-kırmızılı McGee damga vurdu. Bu oyuncunun üçlük ve pota altı sayılarıyla farkı son bölümde 15 sayıya kadar çıkaran (41-26) Galatasaray Nef, devreye de 43-29 önde girdi.

Maçın üçüncü periyodunda da etkili oyununa devam eden ev sahibi ekip, sahadaki tüm oyuncuların skora katkıda bulunmasıyla 28. dakikada 21 sayıyla (62-41) en yüksek farkı yakaladı. Maçın üçüncü çeyreği de 62-43 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Galatasaray Nef, 69-45 ile 24 sayı farka kadar çıkardığı maçı 77-54 kazandı.

Galatasaray Nef ligde beşinci galibiyetine ulaşırken, Gaziantep Basketbol altıncı kez mağlup oldu.

Periyotlar

1. Periyot: 9-14

Devre: 43-29

3. Periyot: 62-43