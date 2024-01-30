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Houston Rockets, Los Angeles Lakers'ı Alperen Şengün ile yıktı

Houston Rockets, Los Angeles Lakers'ı Alperen Şengün ile yıktı
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Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 31 sayı attığı maçta Los Angeles Lakers'ı 135-119 mağlup etti.

NBA'e 12 maçla devam edildi. Rockets'ın Lakers'ı yendiği mücadelede 39 dakika 30 saniye süre alarak "double-double" yapan Alperen Şengün, 31 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı. Ev sahibi Rockets'ta Jalen Green 34 sayı, 12 ribaunt ve Cam Whitmore 20 sayı, 6 ribauntla sezonun 22. galibiyetine katkı sağladı.

Jalen Green ve Alperen Şengün, NBA tarihinde 21 veya daha genç yaşta olup bir maçta 30 sayı ve 10 ribaunt üstü performans sergileyen ilk ikili oldu.

Bu sezon 24. yenilgisini yaşayan Lakers'ta LeBron James, Anthony Davis ve D'Angelo Russell 23'er sayı kaydetti.

Etiketler Houston Rockets Los Angeles Lakers Alperen Şengün maç sonucu nba Amerikan Basketbol Ligi
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