NBA'in en çok kazananı yine Lebron James

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) en fazla kazanan oyuncusu, 92,4 milyon dolarlık geliriyle Los Angeles Lakers'ın yıldızı Lebron James oldu. Forbes dergisinin maaş ve sponsor gelirlerini hesaba katarak hazırladığı listede, 2019-2020 sezonunun en çok kazanan NBA oyuncularına yer verildi.

Lebron James, 55 milyonu sponsorlardan olmak üzere 92,4 milyon dolarlık geliriyle üst üste 6. kez NBA'in en çok kazanan basketbolcuları listesinde zirvede yer aldı. Sıralamada Golden State Warriors'tan Stephen Curry 85,2 milyon, Brooklyn Nets'ten Kevin Durant 73,2 milyon dolarla James'i takip etti.

NBA'in en fazla kazanan 10 basketbolcusu şunlar:

Lebron James (Los Angeles Lakers): 92,4 milyon dolar

Stephen Curry (Golden State Warriors): 85,2 milyon

Kevin Durant (Brooklyn Nets): 73,2 milyon

Russell Westbrook (Houston Rockets): 56,5 milyon

James Harden (Houston Rockets): 55,2 milyon

Kyrie Irving (Brooklyn Nets): 51,7 milyon

Klay Thompson (Golden State Warriors): 47,7 milyon

Chris Paul (Oklahoma City Thunder): 46,5 milyon

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): 45,8 milyon

Damian Lillard (Portland Trail Blazers): 43,8 milyon