Pınar Karşıyaka yarı finalde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 3. maçında P. Karşıyaka, konuk ettiği Galatasaray’ı 97-82’lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisindeki üçüncü maçta Galatasaray Ekmas'ı evinde son periyodu olaylar nedeniyle 40 dakika duran maçta 97-82 yenen Pınar Karşıyaka, adını yarı finale yazdırarak Anadolu Efes'in rakibi oldu. Eşleşmede ilk maçı iç sahada uzatmada 1 sayıyla kaybettikten sonra rakibini İstanbul'da yenip seriyi eşitleyen Karşıyaka, evinde turu geçmeyi başardı.

Jaylon Brown'ın sakatlığıyla 3 yabancıyla oynayan yeşil-kırmızılılarda McCollum28, Vitto Brown 23 sayıyla görev yaptı. Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka arasındaki yarı final serisinde 3 galibiyete ulaşan taraf finalist olacak. Seri normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes'in ev sahipliğinde başlayacak. İki ekip geçen sezon finalde birbirlerine rakip olmuştu.

Pınar Karşıyaka maça taraftarının müthiş desteğiyle çok iyi başladı. Vitto Brown ve Martin'in üçlükleriyle 16-0'lık seri yakalayan Kaf-Kaf henüz maçın başından rakibinin gardını düşürdü. Galatasaray bu bölümde yaklaşık 6 dakika boyunca skor üretemedi. İlk periyot 25-12 tamamlandı. İkinci periyodun başında Thomas ve McCollum'la sayılar bulan ev sahibi farkı 23 sayıya kadar taşıdı. İlk yarı 50-35 tamamlandı. Karşıyaka'nın McCollum'un skorer oyunuyla üstünlüğünü koruduğu üçüncü periyot 75-59 bitti.

SON PERİYOTTA OLAY ÇIKTI

Maçın dördüncü periyodu yaşanan olaylar nedeniyle yaklaşık 40 dakika durdu. Galatasaray son periyotta farkı 8 sayıya kadar indirdi. Konuk ekipten Buğrahan Tuncer bitime 4 dakika 33 saniye kala 5 faulle oyun dışı kalırken kendisine tepki gösteren ev sahibi taraftarlara önce orta parmağını gösterdi, ardından yerine otururken cinsel organını tutarak hareket yaptı. Bunun üzerine tribünler parkeye yabancı madde yağdırdı. Galatasaraylı Sadık Emir Kabaca da tribünden atılan yabancı maddeleri taraftara geri fırlattı. Hakemler bu esnada salonda üçüncü kez anons yaptırıp soyunma odasına gitti. Galatasaraylı oyuncular kendi soyunma odalarına giderken de gerginlik devam etti. Galatasaray benchinin arkasında ve yanındaki tribünde oturan taraftarların emniyet güçleri tarafından o bölümden boşaltılmasıyla karşılaşma devam etti. Maç yeniden başladıktan sonra Thomas'la 4 teknik faulü sayıya çeviren Pınar Karşıyaka salondan 97-82 galip ayrılarak seriyi 2-1 kazanıp adını yarı finale yazdırdı.