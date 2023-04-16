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Türk Telekom, Fenerbahçe Beko'u devirdi

Türk Telekom, Fenerbahçe Beko'u devirdi
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Lider Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında kendi evinde ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 83-72 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında lider Türk Telekom, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 83-72 yendi.

Mücadeleye her iki takımda sayılar bularak başlarken, ilk 5 dakika 13-12 Türk Telekom'un üstünlüğüyle geçti. Bu dakikadan sonra katı savunma uyguladığı rakibine sadece yedi sayı imkanı tanıyan başkent temsilcisi, ilk periyodu 27-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan Türk Telekom, periyodun bitimine 4 dakika kala farkı 12 sayıya (40-28) kadar çıkardı. Bu dakikadan sonra ev sahibe ekibe boyalı alandan bulduğu sayılarla karşılık veren Fenerbahçe Beko, farkı 5 sayıya (45-40) indirdi. Türk Telekom soyunma odasına 45-40 önde girdi.

FARKIN KAPANMASINA İZİN VERMEDİ

Üçüncü periyoda dış atışlarda sayılar bularak başlayan Türk Telekom, 23. dakikada farkı 15 sayıya (58-43) çıkardı. Fenerbahçe Beko, boyalı alandan bulduğu sayılarla karşılık vermeye çalışsa da Türk Telekom, dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı korudu ve üçüncü periyodu 65-57 önde bitirdi.

Final periyodunda her iki takımda karşılıklı sayılar bulmaya devam ederken, mücadelenin 35. dakikası 80-70 Türk Telekom'un üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra her iki takımda katı savunma uygularken Türk Telekom, farkın kapanmasına izin vermedi ve mücadeleyi 83-72 kazandı.

 Salon: Ankara

Hakemler: Aytuğ Ekti, Can Mavisu, Çağlar Özkan

Türk Telekom: Rıdvan Öncel, Grant 18, Erkan Yılmaz 9, Bouteille 14, Jones 13, Mehmet Yağmur 6, Semih Erden, Berk Demir, Taylor 13, Sestina 10

Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 6, Edwards 10, Biberovic 6, Hayes-Davis 10, Motley 25, Calathes 4, Pierre 9, İsmet Akpınar, Melih Mahmutoğlu 2

1. Periyot: 27-19

Devre: 45-40

3. Periyot: 65-57

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe fenerbahçe beko Türk telekom
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