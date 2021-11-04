Türkiye Basketbol Federasyonu'nda başkan belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun olağan seçimli genel kurulunda Hidayet Türkoğlu yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı. Mevcut başkan Hidayet Türkoğlu ile diğer adaylar Harun Erdenay ve Erman Kunter başkanlık için yarışacağı, JW Marriott Hotel'de düzenlenen genel kurulda yeterli çoğunluk sağlandı.

Genel kurula Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da delege olarak katılım gösterdi. Genel kurul divanına Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, başkanlık için seçildikten sonra Hidayet Türkoğlu döneminin yönetim kurulunun ibrası için oylama yapıldı. Genel kurul üyeleri, denetleme kurulu ve yönetim kurulunu oybirliğiyle ibra etti.

171 delegenin 108'inin oyunu alan Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu başkanı seçildi. Adaylardan Harun Erdenay 42, Erman Kunter de 21 oy aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu,"Basketbolu beraberce en iyi yere getirmek istiyoruz, bunu beraber yapacağız. Önümüzdeki hafta oy veren vermeyen herkesin elini sıkmak için ziyaretlerde bulunacağım" açıklamasında bulundu.