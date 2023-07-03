U19 Basketbol Milli Takımı
Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası'nda ABD'yi 84-70 yenerek üçüncü oldu.
Macaristan'ın Debrecen kentindeki turnuvanın üçüncülük maçında Türkiye, 8 şampiyonlukla organizasyonun en başarılı takımı ABD ile karşılaştı.
Müsabakaya iyi başlayan ay-yıldızlılar, ilk periyodunu 25-18 önde bitirdiği mücadelenin devre arasına 39-33 üstün gitti. İkinci devrede de skor üstünlüğünü koruyan milli takım, final periyoduna 56-46 önde girdiği maçtan 84-70 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Türkiye, 2015'in ardından turnuva tarihinde ikinci kez bronz madalya kazandı.
Millilerde Tan Yıldızoğlu 20 sayı, 8 asist, Berke Büyüktuncel 19 sayı, 5 asist, Özgür Cengiz 11 sayı, 5 ribaunt ve Samet Yiğitoğlu 10 sayı, 11 ribauntla oynadı. ABD'de Dylan Harper'ın 15 ve Cody Williams'ın 12 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
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