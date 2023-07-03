  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Basketbol
  4. U19 Basketbol Milli Takımı

U19 Basketbol Milli Takımı

U19 Basketbol Milli Takımı
Güncelleme:

Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası'nda ABD'yi 84-70 yenerek üçüncü oldu.

Macaristan'ın Debrecen kentindeki turnuvanın üçüncülük maçında Türkiye, 8 şampiyonlukla organizasyonun en başarılı takımı ABD ile karşılaştı.

Müsabakaya iyi başlayan ay-yıldızlılar, ilk periyodunu 25-18 önde bitirdiği mücadelenin devre arasına 39-33 üstün gitti. İkinci devrede de skor üstünlüğünü koruyan milli takım, final periyoduna 56-46 önde girdiği maçtan 84-70 galip ayrıldı.

 Bu sonuçla Türkiye, 2015'in ardından turnuva tarihinde ikinci kez bronz madalya kazandı.

Millilerde Tan Yıldızoğlu 20 sayı, 8 asist, Berke Büyüktuncel 19 sayı, 5 asist, Özgür Cengiz 11 sayı, 5 ribaunt ve Samet Yiğitoğlu 10 sayı, 11 ribauntla oynadı. ABD'de Dylan Harper'ın 15 ve Cody Williams'ın 12 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Etiketler U19 Basketbol Milli Takımı U19 Milli Takımı dünya üçüncüsü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Amasya'da korkunç kaza: 1'i bebek 21 yaralı var
Bakan ''her ne olursa olsun'' deyip duyurdu: ''Yasak başlıyor''
Bir ilimizde 10 gün boyunca sokağa çıkmak yasaklandı!
Yerli turistler Trakya'nın gizli cennetinde nüfusu patlattı
Arda Güler'e bir dev talip daha
Getir bir ülkeden daha çekildi
Terörden temizlenen gizli cennette muhteşem festival
Bir ilimizde kadınlarla erkeklerin eğlenmesi yasaklandı
''Birbirimizi seviyoruz'' dedi, gelinlik giydirilen timsahla evlendi
İYİ Partili isim hayatını kaybetti