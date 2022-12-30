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Yıldız basketbolcudan Messi göndermesi!

Yıldız basketbolcudan Messi göndermesi!
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Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi'nin oyun kurucusu Asena Yalçın'ın Cumhurbaşkanlığı Kupası ile paylaştığı fotoğrafla Dünya Kupası sahibi Arjantin'in yıldız oyuncusu Messi'ye yaptığı gönderme büyük beğeni topladı.

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi'nin oyun kurucusu Asena Yalçın'ın Cumhurbaşkanlığı Kupası ile paylaştığı "Messi işine bak kardeşim" fotoğrafı ilgi odağı oldu.

Ankara'da Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi ile Fenerbahçe Alagöz Holding parkede karşı karşıya geldi.

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Maçın sonunda maçı 84-78’lik skorla kazanarak 28'nci Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Mersin'e getirdi.

Mücadele sonrası Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncularından Asena Yalçın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf beğenileri topladı. 

 Asena Yalçın, otel odasında kupa ile uzandığı yataktan çektirdiği fotoğrafı, "Messi işine bak kardeşim" notu ile paylaşarak, Lionel Messi'ye gönderme yaparken takipçilerinden de çok sayıda beğeni geldi. 

Asena Yalçın'dan Messi'ye gönderme: Messi işine bak kardeşim

Etiketler Asena Yalçın messi kupa
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