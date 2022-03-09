BeIN’in CEO’suna hapis istemi

Fransız Paris Saint German Kulübü Başkanı ve Bein Media CEO'su Nasser Al-Khelaifi hakkında 28 ay hapis isteniyor.

İsviçre Savcılığı tarafından yürütülen FIFAgate soruşturmasında Paris Saint Germain Başkanı ve BeIN Grubu CEO'su Nasser Al-Khelaifi'ye gelen şok haberle sarsıldı.

İsviçre Başsavcılığı, 2026 ve 2030 Dünya Kupaları için televizyon yayın haklarının verilmesine ilişkin görülen yolsuzluk davasında, Fransız futbol kulübü Paris Saint-Germain ve “beIN” Medya Grubu Başkanı Katarlı Nasır el-Halifi’nin 28 ay, FIFA’nın Fransalı eski Genel Sekreteri Jérôme Valcke’nin 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Görülen davada Nasser Al-Khelaifi beraat etti. Jerome Valcke'ye ise evrakta sahtecilik sebebiyle 120 gün şartlı hapis cezası verildi, ayrıca zararın tanzimi için 2 milyon dolar ödenmesi kararlaştırıldı.

28 AY HAPSİ İSTENİYOR

İsviçre Savcılığı, kararı bir üst mahkemeye taşıdı. Temyiz Mahkemesi'nde görülen davada savcılık Nasser Al-Khelaifi'ye 28 ay hapis cezası verilmesini talep etti. Ayrıca Valcke'ye 35 ay ve Yunanistan vatandaşı Konstantinos Nteris'e ise 30 ay hapis cezası istendi.

Birkaç gün içinde açıklanması beklenen karar sonrası Dünya Kupası yayın hakları için yeni bir ihale yapılacağı tahmin ediliyor.

Ajansspor