Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu
Beşiktaş, 35. başkanını seçmek için Olağanüstü Seçimli Genel Kurul düzenledi. Serdal Adalı ile yarıştığı başkanlık seçiminde Beşiktaş'ın 35. başkanı Hasan Arat oldu.
Beşiktaş'ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda bugün 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı.
Hasan Arat ve Serdal Adalı'nın yarıştığı seçimde ilk sandıklar açılmaya başlandı. Beşiktaş'ta sabah saat 10.00 sularında başlayan seçim 17.00 itibarıyla tamamlandı.
Bu sayıyla birlikte Beşiktaş başkanlık seçimlerinde son 23 yılın rekorunu kırdı.
Akatlar Spor Kompleksi’nde yapılan seçimli genel kurulda başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat’ın yarıştığı seçimde kazanan Hasan Arat oldu. Hasan Arat, başkanlık seçiminde yapılan oylamanın ardından Beşiktaş'ın 35. başkanı oldu.
21 bin 219 kongre üyesinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 11.785 kişi oy kullandı.
HASAN ARAT'TAN İLK AÇIKLAMA
Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Hasan Arat, "Beşiktaş'ın yolu ve şansı açık olsun. Tüm camiamıza teşekkür ediyorum. Tüm yönetim kurulu üyelerimizle biz büyük bir takımız. İyi bir takımız. Bizim işimiz şimdi başlıyor. Bu gece bitmedi" dedi.
Arat ilk açıklamasında, "Beşiktaş bugün çok büyük bir demokrasi dersi vermiştir. Binlerce insan kuyrukta bekledi. Bu armanın ne kadar büyük olduğunu Türkiye gördü. Beşiktaş'ın yolu ve şansı açık olsun. Tüm camiamıza teşekkür ediyorum. Tüm yönetim kurulu üyelerimizle biz büyük bir takımız. İyi bir takımız. Bizim işimiz şimdi başlıyor. Bu gece bitmedi" dedi.
Hasan Arat'ın yönetim kurulunda ikinci başkan olarak görev yapacak Hüseyin Yücel ise şunları söyledi:
"Çok heyecanlıyız. Seçim başlamadan önce kaybeden olmayacağını söyledik. Elimizden geldiğince çalışmaya devam edeceğiz."
Yönetim kurulunda yer alan Mete Vardar, "Kazanan Beşiktaş oldu. Müthiş bir tevazu. Bugün 92-93 yaşında üyelerimiz sırada beklediler. Önemli olan Beşiktaş'ın kazanması. Yarışın kazananı Beşiktaş oldu" açıklamasında bulundu.
HASAN ARAT'IN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.
İŞTE AÇILAN SANDIKLAR VE TOPLAM OY SAYILARI;
Beşiktaş kongresinde;
1 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 201
Serdal Adalı: 195
2 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 227 Oy
Serdal Adalı: 201 Oy
3 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 226
Serdal Adalı: 173
4 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 243
Serdal Adalı: 205
5 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 368
Serdal Adalı: 254
6 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 358
Serdal Adalı: 225
7 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 315
Serdal Adalı: 241
8 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 361
Serdal Adalı: 225
9 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 471 Oy
Serdal Adalı: 218 Oy
10 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 483 Oy
Serdal Adalı: 172 Oy
11 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 460 Oy
Serdal Adalı: 185 Oy
12 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 369 Oy
Serdal Adalı: 232 Oy
13 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 369
Serdal Adalı: 232
14 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 358
Serdal Adalı: 207
15 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 386
Serdal Adalı: 259
18 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 332
Serdal Adalı: 193
AÇILAN TOPLAM SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 5.493 Oy
Serdal Adalı: 3.445 Oy
Fark: 2.307 Oy
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