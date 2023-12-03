Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu

Beşiktaş, 35. başkanını seçmek için Olağanüstü Seçimli Genel Kurul düzenledi. Serdal Adalı ile yarıştığı başkanlık seçiminde Beşiktaş'ın 35. başkanı Hasan Arat oldu.

Beşiktaş'ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda bugün 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı.

Hasan Arat ve Serdal Adalı'nın yarıştığı seçimde ilk sandıklar açılmaya başlandı. Beşiktaş'ta sabah saat 10.00 sularında başlayan seçim 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Bu sayıyla birlikte Beşiktaş başkanlık seçimlerinde son 23 yılın rekorunu kırdı.

Akatlar Spor Kompleksi’nde yapılan seçimli genel kurulda başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat’ın yarıştığı seçimde kazanan Hasan Arat oldu. Hasan Arat, başkanlık seçiminde yapılan oylamanın ardından Beşiktaş'ın 35. başkanı oldu.

21 bin 219 kongre üyesinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 11.785 kişi oy kullandı.

HASAN ARAT'TAN İLK AÇIKLAMA

Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Hasan Arat, "Beşiktaş'ın yolu ve şansı açık olsun. Tüm camiamıza teşekkür ediyorum. Tüm yönetim kurulu üyelerimizle biz büyük bir takımız. İyi bir takımız. Bizim işimiz şimdi başlıyor. Bu gece bitmedi" dedi.

Arat ilk açıklamasında, "Beşiktaş bugün çok büyük bir demokrasi dersi vermiştir. Binlerce insan kuyrukta bekledi. Bu armanın ne kadar büyük olduğunu Türkiye gördü. Beşiktaş'ın yolu ve şansı açık olsun. Tüm camiamıza teşekkür ediyorum. Tüm yönetim kurulu üyelerimizle biz büyük bir takımız. İyi bir takımız. Bizim işimiz şimdi başlıyor. Bu gece bitmedi" dedi.

Hasan Arat'ın yönetim kurulunda ikinci başkan olarak görev yapacak Hüseyin Yücel ise şunları söyledi:

"Çok heyecanlıyız. Seçim başlamadan önce kaybeden olmayacağını söyledik. Elimizden geldiğince çalışmaya devam edeceğiz."

Yönetim kurulunda yer alan Mete Vardar, "Kazanan Beşiktaş oldu. Müthiş bir tevazu. Bugün 92-93 yaşında üyelerimiz sırada beklediler. Önemli olan Beşiktaş'ın kazanması. Yarışın kazananı Beşiktaş oldu" açıklamasında bulundu.

HASAN ARAT'IN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.

İŞTE AÇILAN SANDIKLAR VE TOPLAM OY SAYILARI;

Beşiktaş kongresinde;

1 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 201

Serdal Adalı: 195

2 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 227 Oy

Serdal Adalı: 201 Oy

3 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 226

Serdal Adalı: 173

4 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 243

Serdal Adalı: 205

5 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 368

Serdal Adalı: 254

6 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 358

Serdal Adalı: 225

7 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 315

Serdal Adalı: 241

8 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 361

Serdal Adalı: 225

9 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 471 Oy

Serdal Adalı: 218 Oy

10 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 483 Oy

Serdal Adalı: 172 Oy

11 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 460 Oy

Serdal Adalı: 185 Oy

12 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 369 Oy

Serdal Adalı: 232 Oy

13 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 369

Serdal Adalı: 232

14 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 358

Serdal Adalı: 207

15 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 386

Serdal Adalı: 259

18 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 332

Serdal Adalı: 193

AÇILAN TOPLAM SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 5.493 Oy

Serdal Adalı: 3.445 Oy

Fark: 2.307 Oy