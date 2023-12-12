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Dev marka İsrail milli futbol takımı sponsorluğunu sonlandırdı

Dev marka İsrail milli futbol takımı sponsorluğunu sonlandırdı
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Alman giyim devi Puma, İsrail milli takımı ile sponsorluk anlaşmasının yenilenmeyeceğini açıkladı. Ancak kararın altından boykot değil finansal nedenler çıktı.

Almanya'nın spor giyim şirketi Puma, İsrail milli futbol takımı ile olan sponsorluk anlaşmasını gelecek yıl bitireceğini açıkladı yapılan açıklamada kararın mali sebeplerden ötürü alındığı belirtildi.

Şirket sözcüsü, kararın Puma'nın "daha az-daha büyük-daha iyi stratejisi" kapsamında 2022 yılında alındığını ve takım formalarının tasarlanması ve geliştirilmesi için gereken süreye uyduğunu da ifade etti.

 

Etiketler puma israil boykot finansal karar israil milli takımı
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