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A Milli Kadın Golbol Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

A Milli Kadın Golbol Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
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A Milli Kadın Golbol Takımı, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İsrail'i 8-4 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

A Milli Kadın Golbol Takımı, IBSA Avrupa Şampiyonası finalinde İsrail'i yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen şampiyonada milli takım, finalde İsrail ile karşılaştı. Rakibini 8-4 yenen Türkiye, 2015 ve 2019'dan sonra üçüncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Son dünya şampiyonu A Milli Kadın Golbol Takımı, 2018 ve 2022'de Paralimpik Oyunlar şampiyonluğu da elde etmişti.
#golbol kadın milli takımı

Etiketler A Milli Kadın Golbol Takımı avrupa şampiyonu şampiyon
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