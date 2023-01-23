Avustralya Açık'ta Djokovic çeyrek finalde

Avustralya Açık'ta, Alex de Minaur'u 3-0 mağlup eden Novak Djokovic adını çeyrek finale yazdırdı.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Sırp Novak Djokovic, çeyrek finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın, teklerde 8. gün maçları tamamlandı.

Tek erkekler dördüncü turunda, 9 şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı ismi Djokovic, 22 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur'u 2 saat 6 dakika süren mücadelenin ardından 6-2, 6-1 ve 6-2'lik setlerle zorlanmadan 3-0 mağlup etti ve çeyrek finalde Rus Andrey Rublev ile eşleşti.

Dünya 35 numarası Tommy Paul ise 24 numaralı seribaşı İspanyol Roberto Bautista Agut'u 3-1 (6-2, 4-6, 6-2, 7-5) yenerek grand slamlerdeki en başarılı derecesine ulaştı. ABD'li tenisçi, çeyrek finalde aynı ülkeden Ben Shelton ile karşılaşacak.

Turnuvada yarın, çeyrek final maçları başlayacak. Tek erkeklerde Stefanos Tsitsipas-Jiri Lehecka ile Karen Khachanov-Sebastian Korda; tek kadınlarda Jessica Pegula-Victoria Azarenka ile Elena Rybakina-Jelena Ostapenko müsabakaları oynanacak.