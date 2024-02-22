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Fatma Damla Altın dünya şampiyonu oldu

Fatma Damla Altın dünya şampiyonu oldu
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Fransa’da düzenlenen 2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda Fatma Damla Altın, pentatlonda dünya salon şampiyonu oldu.

Fransa’da düzenlenen 2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda yarışan özel sporcu Fatma Damla Altın, kadınlar pentatlonda altın madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun açıklamasına göre Fatma Damla, Fransa'nın Reims kentinde düzenlenen organizasyonda şampiyon oldu.

Etiketler Fatma Damla Altın dünya şampiyona
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