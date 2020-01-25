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  4. 25 Ocak 2020 19:05

İşitme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası Kilis'te yapıldı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası, Kilis'te yapıldı.Kilis Beşevler Spor Salonu'nda yapılan Türkiye İşitme Engelliler şampiyonada büyükler kategorisinde 21 ilden yaklaşık 50 sporcu mücadele...

İşitme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası Kilis'te yapıldı
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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası, Kilis’te yapıldı.
Kilis Beşevler Spor Salonu’nda yapılan Türkiye İşitme Engelliler şampiyonada büyükler kategorisinde 21 ilden yaklaşık 50 sporcu mücadele etti. Müsabakalar sonunda erkeklerde Erkan Esenboğa, Enes Yıldız, Metin Tekin, Muhammet Ağaç, Murat Turanlı, Mevlüt Akmaz ve Osman Tenk, kadınlarda ise Elif Küçükarslan, Dilek Ölçer Altın, Didem Öğdü ve Yadigar Talayhan Türkiye şampiyonu oldu.

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