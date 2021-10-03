  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Diğer Sporlar
  4. Milli Güreşçimiz Dünya üçüncüsü oldu

Milli Güreşçimiz Dünya üçüncüsü oldu

Milli Güreşçimiz Dünya üçüncüsü oldu

Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya maçına çıkan Taha Akgül, rakibi Nicholas Edward Gwiazdowski'ı yenerek Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Milli Güreşçi Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası'nda ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski ile karşılaştı.

Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden şampiyonada olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Taha Akgül, üçüncülük maçında rakibine 6-4 üstünlük sağlayarak dünya üçüncülüğünü elde etti. Böylece Akgül, serbest stil 125 kiloda bronz madalya kazanmış oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, karşılaşmanın ardından bronz madalya kazanan Taha Akgül'ü tebrik etti.

Akgül, 125 kilo yarı finalinde İranlı rakibi Amir Hüseyin Abbas Zare'e 4-0 mağlup olmuştu.

Etiketler Taha Akgül Dünya Güreş Şampiyonası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Aleyna Tilki'nin Londra kirası dudak uçuklattı
Sedat Peker ''yasağı'' deldi; tweet yağmuru geldi
Aşılar değişiyor mu? Uğur Şahin'den ezber bozan açıklama
''Pandora Papers'' açıldı! Listede Türkiye'den 220 isim var!
Duygu Özaslan takipçilerini ikiye böldü: Kombin mi kopyalıyor? Hande Erçel, Gülşen...
Peş peşe depremler sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı
SGK'dan grip aşısı açıklaması
Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, alkol kontrolünde ehliyeti kaptırdı