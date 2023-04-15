Milli sporcu Adem Asil, Avrupa Şampiyonu oldu

Antalya'da gerçekleştirilen 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda erkekler halka aleti finalinde milli cimnastikçi Adem Asil, şampiyon oldu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın 5'inci gününde, erkekler ve kadınlarda alet finalleri yapıldı. Erkekler halka aleti finalinde Adem Asil, 14.933 puanla Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Asil, aynı organizasyonda erkekler genel tasnifte de 84.965 puanla altın madalyanın sahibi olmuştu. 39 ülkeden 319 sporcunun katıldığı organizasyon yarın sona erecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcu Asil'i yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Antalya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda halka finalinde 14.933 puanla altın madalya kazanan milli sporcumuz Adem Asil’i kutluyorum. Kazandıkları madalyalarla ülkemizi temsil eden ve bizleri gururlandıran milli cimnastikçilerimize başarılarının devamını diliyorum."

DHA