Milli yüzücü Emre Sakçı'dan yeni rekor!

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Milli yüzücü Emre Sakçı, 100 metre kurbağalamada 55.74 ile Avrupa rekoru kırdı.
Uluslararası Yüzme Ligi’nde geçtiğimiz günlerde 50m kurbağalamada Avrupa rekorunu geliştiren milli yüzücümüz Emre Sakçı, 100m kurbağalamada da dünya listesine girmişti.
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