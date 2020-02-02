Süper Lig: Alanyaspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 20. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 2-1’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Onur’un ortaladığı top Yeni Malatyaspor savunma oyuncusunun müdahalesinde Hadebe’nin eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cisse’nin penaltı vuruşu fileleri havalandırdı. 2-0

60. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor kontra atağında hızla rakip sahaya sokulan Bifouma’ya ceza sahası önünde N’Sakala’nın müdahalesi ardından oyuncu yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan ise müdahalenin faul olduğunu belirterek N’Sakala’yı kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

69. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanatta topla buluşan Cisse rakiplerini çalımlayarak topu çizgiye kadar götürdü. Korner köşesine yakın bir noktadan topu yükselten Cisse’nin ortasında kale önünde topa yükselen Campos’un kafa vuruşu sağ direğin yanından auta çıktı.

73. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Gökhan Töre’nin sağ kanattan yaptığı ortasına Mustafa Akbaş kafayı vurdu ancak şutu direk dibinden auta çıktı.

90+4. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor kontratağında sol kanattan içeri koşu yapan Gökhan Töre’nin arka direğe yaptığı sert ortaya Chebake’nin kayarak vuruşu ağlarla buluştu. 2-1

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan x, Ceyhun Sesigüzel x, Esat Sancaktar x

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Fabrice N’Sakala xx, Welinton Silva xx (Giorgos Tzavellas dk. 56 x), Onur Bulut xx, Steven Caulker xx, Manolis Siopis xxx, Anastasios Bakasetas xx, Junior Fernandes xxx, Djalma Campos xx (Efecan Karaca dk. 85 ?), xx Salih Uçan xx (Ceyhun Gülselam dk. 71 x), Papiss Cisse xx

Yedekler Eray Birniçan, Kaan Kanak, Emircan Altıntaş, Umut Güneş, Musa Çağıran, Mustafa Pektemek, Yacine Bammou

Teknik Direktör: Erol Bulut

Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle xx, Sakıb Aytaç xx, Teenage Hadebe xx (Mustafa Akbaş dk. 72 x), Arturo Mina xx, Issam Chebake xx, Thievy Bifouma xx, Mitchell Donald xx (Remi Walter dk. 64 x), Ghaylen Chaaleli xx, Murat Yıldırım xx, Gökhan Töre xx, Umut Bulut x (Vidar Kjartansson dk. 56 ?)

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Özer Özdemir, Karim Hafez, Ahmed Ildiz, Youssouf Ndayishimiye, Erkan Kaş,

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Anastasios Bakasetas (dk. 46 pen.) (Aytemiz Alanyaspor), Issam Chebake (dk. 90+4) (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Fabrice N’Sakala (dk. 60) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Welinton Silva, Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), Teenage Hadebe, Murat Yıldırım, Arturo Mina (Yeni Malatyaspor)

