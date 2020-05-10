Tabutla dans eden adamlardan olay Messi ve Ronaldo açıklaması!

Afrika'da düzenlenen cenaze törenlerinde tabutla ettikleri danslarla fenomen haline gelen Coffin Dance ekibinin lideri Benjamin Aidoo, Chelsea taraftarı olduğunu söyledi.Futbol dünyasından Messi, Ronaldo ve Ronaldinho'yu danslarına davet etmek istediklerini belirten Aidoo, "Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Ronaldinho olabilir. Bu üç isim benim favori futbolcularımın ve hepsini dansa davet etmek isterdim. Hatta belki tabutun içine girip rol almalarını bile isteyebilirim. Ronaldo'nun karakterini ve hayat hikayesini seviyorum. Messi ise favorim. Ronaldinho da her zaman gülmeyi becerebilen bir isim. Hepsini çok seviyorum" dedi.

Michael Essien hayranı olduğu için Chelsea'yi tuttuğunu söyleyen ünlü fenomen, "Essien'in oynadığı dönemlerden dolayı Chelsea taraftarıyım. Chelsea sempatim o dönem başladı. Şimdi daha çok siyahi oyuncu var takımlarda. Her ırktan insanların birlikte olmasını seviyorum. Büyük bir Essien hayranıydım ve onun için Chelsea taraftarı oldum" şeklinde konuştu.

Daha önce bazı takımlarda futbol oynadığını belirten Aidoo, "Evet, futbol oynamışlığım var. Bazı Gana takımlarında top koşturdum. Tam bir solağım. Futbol oynamayı seviyorum ancak antrenmanlardan nefret ediyorum. Takımdaki tek solak oyuncu olduğum için idmanları asardım. Sürekli antrenörümüz gelir ve beni idmana götürürdü" ifadelerini kullandı.

