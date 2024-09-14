Ünlü vücut geliştirme sporcusu hayatını kaybetti

"Mutant" lakabıyla tanınan Belaruslu vücut geliştirmeci Illia Yefimchyk, 36 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Dünyaca ünlü vücut geliştirici Illia Yefimchyk, 36 yaşında hayatını kaybetti. "Mutant" lakabıyla tanınan Belaruslu sporcu, aşırı antrenman ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları nedeniyle gelişen sağlık sorunları sonucu vefat etti.

Yefimchyk'ın günlük beslenme düzeninin oldukça dikkat çekici olduğu biliniyor. Günde 7 öğün yemek yiyerek toplamda 16.500 kalori alan sporcunun, bu yoğun beslenme programının vücuduna büyük bir yük oluşturduğu düşünülüyor.

6 Eylül'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata tutunmaya çalışan Yefimchyk, eşi Anna'nın çabalarına rağmen kurtarılamadı. Anna, yaptığı açıklamada, "Kalbi iki gün boyunca tekrar atmaya başladı ancak doktor bana beyninin öldüğüne dair kötü haber verdi" diyerek yaşadığı acıyı dile getirdi.