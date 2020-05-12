Zeki Murat Göle kimdir? Fenerbahçe'yi Denizlispor maçında yönetecek teknik adam

Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın istifası sonrası teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirileceği yönündeki haberleri yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, oynanacak Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak Yukatel Denizlispor maçında takımın başında antrenör Zeki Murat Göle'nin olacağı açıklandı.

Açıklamada, "Kendisine bu görevinde camiamızın tecrübeli isimleri destek sağlayacaktır" denildi.

https://twitter.com/Fenerbahce/status/1235927505745383424

41 yaşındaki Göle'ye Fenerbahçe'nin tecrübeli isimleri Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu yardımcı olacak.

Zeki Murat Göle kimdir?

Yukatel Denizlispor maçında Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkacak Zeki Murat Göle, 26 Eylül 1979 İstanbul doğumlu.

Zeki Murat Göle, kulüpteki kariyerine 13 Ekim 2008'de Süper Gençler Ligi antrenörü olarak başladı.

4 Ağustos 2009'da Gençlik Gelişim Antrenörü olan Göle, bu sözleşmesinin de bitmesinin ardından 16 Ağustos 2010'da A2 Ligi Antrenörü olarak sözleşme imzaladı.

Göle, 2013/14 sezonunda ise BGGL (Bölgesel Gençler Gelişim Ligi) U16 Teknik Sorumlusu oldu.

2014 yılına kadar alt yapının çeşitli kademelerinde görev alan Göle, 2015'te ise profesyonel olarak A takım antrenörlüğü yapmaya başladı.

Göle'nin birlikte çalıştığı teknik direktörler; Vitor Pereira, Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Dick Advocaat, Phillip Cocu, Erwin Koeman ve Ersun Yanal.

UEFA A Lisansı da bulunan Zeki Murat Göle'nin talimatlar gereği 2 hafta boyunca takımın başında maçlara çıkma hakkı bulunuyor.

