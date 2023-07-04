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Erdoğan, Rahmi Koç ve Ali Koç ile görüştü

Erdoğan, Rahmi Koç ve Ali Koç ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş insanı Rahmi Koç ve oğlu Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Gezi eylemlerinin yaşandığı 2013 yılında, polisin müdahalesinden kaçan eylemcilere otelini açan Koç ailesine sert tepki göstermişti. 

Etiketler erdoğan ali koç rahmi koç
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