Euroleague Basketbol’un Türkiye yayın haklarını Saran Group aldı

EuroLeague Basketbol ve Saran Group arasında yapılan iş birliğiyle Turkish Airlines EuroLeague ve 7DAYS EuroCup’ın Türkiye’deki yeni yayıncısı 2024-25 sezonu sonuna kadar Saran Group markaları S Sport, S Sport2 ve S Sport Plus oldu.

Spor içeriği ve yayıncılığında öncü Saran Group, dünyanın en önemli spor organizasyonlarını Türk sporseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Euroleague Basketbol ve Saran Group arasında yapılan iş birliğiyle Avrupa’nın en seçkin basketbol turnuvaları Turkish Airlines EuroLeague ve 7DAYS EuroCup’ın Türkiye yayın hakları 2024-25 sezonu sonuna kadar Saran Group’un oldu.

Türkiye’deki sporseverlerin yakından takip ettiği ve son altı sezonda dört Türk şampiyonun taçlandırdığı EuroLeague ve EuroCup’ta Türk takımlarının yer aldığı tüm karşılaşmalar S Sport ve S Sport2 ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Diğer takımların karşılaşmaları ise S Sport ve S Sport2’nin yanı sıra grubun sahibi olduğu OTT platformu S Sport Plus’ta da izlenebilecek. Kanallar, 2021-22 sezonunda EuroCup karşılaşmalarını yayınlamaya başlayacak. EuroLeague karşılaşmalarını ise 2022-23 sezonu itibarıyla yayınlamaya başlayacak. Her iki turnuva da 2024-25 sezonu sonuna kadar S Sport, S Sport2 ve S Sport Plus’ta izleyiciyle buluşacak.

Türk taraftarlar son yıllarda EuroLeague’e büyük bir ilgi gösteriyor. Son 3 sezon boyunca TV izleyici oranı ve taraftar ilgisi %21 arttı. Türkiye’nin en büyük kulüplerinden Fenerbahçe Beko 2017 yılında Türkiye’nin ilk Euroleague şampiyonu olurken, Anadolu Efes 2021 Final Four’un kazananı olarak önümüzdeki sezona son şampiyon olarak giriyor.

Euroleague Basketbol CEO'su Jordi Bertomeu, "Önümüzdeki birkaç sezonda Saran Group’un Avrupa'nın en iyi basketbolunun yeni yuvası olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Saran, Türkiye'de sürekli büyüyen EuroLeague ve EuroCup topluluklarına harika karşılaşmalar ve yüksek kaliteli prodüksiyonla hizmet etmeye devam edecek. Saran'ın Euroleague Basketbol'un saha dışı felsefesi ve değerleriyle de tamamen uyumlu olması sebebiyle iş birliğimizin bunun çok ötesine geçeceğine eminim.” dedi.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, “Saran Group olarak, spor yayıncılığı ve yayın hakları alanında Avrupa’nın önde gelen şirketleri arasında yer alıyoruz. 30 yılı aşkın süredir uluslararası federasyonlar ve liglerle iş birliği içindeyiz. Türkiye’de en önemli spor organizasyonlarını sporseverlerle buluşturuyoruz. Bugün, EuroLeague Basketball ile yapmış olduğumuz iş birliğiyle Avrupa’nın en üst düzey basketbol turnuvalarını ülkemizdeki basketbol severlerle buluşturacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm sporseverlere, bulundukları her yerde ulaşmak ve her zaman en kaliteli spor içeriklerini sunma hedefimiz doğrultusunda, premium spor içeriği yelpazemizi genişletmek de bizi ayrıca memnun ediyor. Bu vesileyle, ülkemizi temsil eden başarılı takımlarımız Anadolu Efes ve Fenerbahçe’ye EuroLeague’de başarılar diliyorum.” dedi.