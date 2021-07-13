  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ile yollar resmen ayrıldı

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ile yollar resmen ayrıldı

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ile yollar resmen ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından deneyimli sağ bek oyuncusu Gökhan Gönül ile yolların ayırıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"Fenerbahçemizin formasını ilk kez 2007 yılında giyen, 10 yıl boyunca 360’tan fazla maçta Çubuklumuzu başarıyla taşıyan ve geçtiğimiz sezon kadromuza yeniden dahil olan Gökhan Gönül ile yollarımız ayrılmıştır.

Formamızı giydiği süre boyunca Çubuklu’nun hakkını sonuna kadar veren, Fenerbahçe ruhunu her zaman en üst seviyede taşıyan Gökhan Gönül’e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz."

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe gökhan gönül anlaşma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Camide ''protokol koltuğu'' ayıbı
Türk bayrağına saldırı kamerada! Koparıp, çöpe attı
Emeklinin bayram ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı
16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kaza kamerada
İnanılmaz ama gerçek: Bu adam 65 yıldır yıkanmıyor
Bakan Koca'dan Delta varyantı ve kısmi kapanma açıklaması
Herkes ne diyeceğini bekliyordu... Bahçeli son noktayı koydu
iPhone 13'ün yeni bir özelliği sızdı
Güzel mankenin ''yatak odası'' itirafı olay oldu
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı silahlı saldırıda şehit oldu