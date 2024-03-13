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2 başkan ve 9 kulüp PFDK'ya sevk edildi

2 başkan ve 9 kulüp PFDK'ya sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Bitexen Antalyaspor, Kasımpaşa, Yukatel Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor, Siltaş Yapı Pendikspor ve Gaziantep FK'ın ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Bitexen Antalyaspor, Kasımpaşa, Yukatel Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor, Siltaş Yapı Pendikspor ve Gaziantep FK, farklı gerekçelerle disipline verildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ile Mondihome Kayserisporlu futbolcu Arif Kocaman da PFDK'ye gönderdi.

Hukuk Müşavirliği ayrıca Trendyol 1. Lig'den Adanaspor, Sakaryaspor, Eyüpspor, Kocaelispor kulüpleriyle Kocaelispor yöneticisi Selçuk Kösemen, futbolcular David Skhirtladze ve Oğuz Ceylan, Teksüt Bandırmaspor Antrenörü Burhan Alıcı, Tuzlaspor yöneticisi Selahattin Çevik'i de disipline sevk etti.

Etiketler Fenerbahçe PFDK Galatasaray
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