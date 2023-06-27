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90 dakikada 11 kırmızı kart

90 dakikada 11 kırmızı kart
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Isparta'da Küçük Hacılarspor ile Atabeyspor futbol takımları arasındaki amatör maçta ortalık karıştı, maçın hakemi tam 11 kırmızı kart gösterdi.

Isparta Milli Egemenlik Stadı'ndaki karşılaşmanın 20. dakikasında iki takım oyuncuları arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

AA'nın aktardığına göre güvenlik güçlerinin araya girmesiyle maçın hakemi Hikmet Telli, Küçük Hacılarspor'dan 6, Atabeyspor'dan 5 oyuncuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Daha sonra da kavga nedeniyle müsabakayı iptal etti. Bunun üzerine iki takım oyuncuları güçlükle soyunma odasına alındı.

Stat dışına taşan olaylarda, Atabeyspor'a ait bir otobüsün camı kırıldı.

Atabeyspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, oyuncularından bazılarının darp dildiğini, ellerinde video kayıtlarının olduğunu ve doktor raporlarının alındığı bildirildi.

Etiketler hakem kırmızı kart amatör maç
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