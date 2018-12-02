Galatasaray'ın Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı kutlayan Albayrak, ''Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. İnşallah hakem hataları bugünkü maça damgasını vurmaz. Ortamı fazla germek istemiyorum. Dün antrenmana 40 bin kişi geldi. Onlara destekleri için teşekkür ediyorum. Haftaya kendi sahamızda oynayacağımız maç ile birlikte tekrar kazanmaya başlamak istiyoruz.'' sözlerini kullandı.

''BU EN BÜYÜK HATADIR''

Kulüpler Birliğini'nin 17 kulünün imzasını taşıdığı bildiri hakkında da konuşan Abdurrahim Albayrak, ''Galatasaray'ı kimse yok sayamaz. Dün 40 bin kişinin gelip dünya rekoru kırmasıyla gördünüz bunu. Bugün statta maçta 39 bin kişi vardı. Camialar barışsınlar. Galatasaray'ı yok sayarak Kulüpler Birliği kararı almak Türk futbolundaki en büyük hatadır. Böyle olmaması lazım. Bundan önce bir kulüp bize gelip destek istediğinde olmayacağını söyledik. Televizyona çıkan başkanlarda kendilerinden habersiz bu anlaşmanın yapıldığını söyledi. Bizler yarın olmayacağız ama iyi izler bırakarak ayrılmak istiyoruz. İnsanları birbirine kırdırmayalım. Şu güzel ülkemizde güzel işler yapmak istiyoruz. Biz yenildik, Beşiktaş'ı tebrik ediyorum.'' dedi.

