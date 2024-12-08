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Acun Ilıcalı yeni teknik direktörünü buldu

Acun Ilıcalı yeni teknik direktörünü buldu
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Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, teknik direktörlük görevine Ruben Selles'in getirildiğini açıkladı.

İngiltere Championship’te 18 maçta topladığı 15 puanla 22.sırada yer alan ve teknik direktör Tim Walter ile geçtiğimiz hafta yollarını ayıran Hull City teknik direktörlük görevine Ruben Selles'in getirildiğini açıkladı. 

Hull City'nin başkanı Acun Ilıcalı, Selles’in teknik direktörlük koltuğuna getirilmesi hakkında "Bir numaralı hedefimizi takımın başına getirdiğimiz için mutluyuz. Ruben'in hırsı, bizim yapımızla örtüşüyor. Tutkusu ve coşkusu, görüşmelerimizde dikkat çekerken futbolun nasıl oynanması gerektiği konusunda benzer fikirleri paylaşıyoruz. Bu göreve büyük bir ilgi vardı ancak Ruben; futbol felsefesi, oyunu geliştirme becerisi, detaylara verdiği önem ve kapsamlı antrenörlük deneyimiyle öne çıktı. Reading'e bu süreç boyunca gösterdikleri iş birliği ve profesyonellik için teşekkür ediyorum" dedi.

Etiketler acun ılıcalı Hull City teknik direktör
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