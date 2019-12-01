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  4. 01 Aralık 2019 05:41

Adanaspor 2-3 Bursaspor (Maç sonucu)

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Bursaspor, deplasmanda Adanaspor'u 90+5'te Özer Hurmacı'nın attığı gole 3-2 yendi.

Adanaspor 2-3 Bursaspor (Maç sonucu)
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TFF 1. Lig'in 13. haftasında Adanaspor, Bursaspor'u konuk etti.

Karşılaşmayı deplasman ekibi 3-2 kazandı.

TFF 1. LİG PUAN DURUMU

Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 42'de Kubilay Kanatsızkuş ile 45'te penaltıdan ve 90+5. dakikada Özer Hurmacı kaydetti.

Adanaspor'un gollerini ise 20. dakikada Emeka Friday Eze ve 53. dakikada Roni attı.

Adanaspor'da Renan Diniz 90+3'te kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Bursaspor 23 puana yükseldi. 10 haftadır kazanamayan Adanaspor ise 9 puanda kaldı.

Adanaspor: 2 - Bursaspor: 3

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Yıldırım, Mehmet Kapluhan

Adanaspor: Karacic, Marvin Sinan Büyüksakarya, İhsan Uğur Göktaş, Diniz, Özkan Taştemur, Bagayoko, Serhat Tunç (Dk. 75 Okan Kurt), Hakan Barış, Roni, Ahmet Dereli (Dk. 16 Utku Şen), Eze (Dk. 26 Eren Keleş)

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Diarra, Anıl Karaer, Latovlevici (Dk. 74 Ramazan Keskin), Selçuk Şahin, Burak Altıparmak, Özer Hurmacı, Igor (Dk. 67 Seleznov), Burak Kapacak, Kubilay Kanatsızkuş

Goller: Dk. 20 Eze, Dk. 53 Roni (Adanaspor), Dk. 42 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 45+2 (penaltıdan) ve 90+5 Özer Hurmacı (Bursaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Diniz (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 61 Latovlevici, Dk. 34 Yalçın Koşukavak (teknik direktör) (Bursaspor)

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