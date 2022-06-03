Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bıraktığını açıkladı

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında çarpıcı açıklamalar yaptı. Aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı yürüten Ağaoğlu, sürpriz kararı duyurdu.

"BÜYÜKEKŞİ'NİN TECRÜBESİ VAR"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adaylığını açıklayan Mehmet Büyükekşi'yle ilgili olarak Ağaoğlu, "Mehmet Büyükekşi, iki yıl süreyle Gaziantep FK başkanlığı yaptı ve bizlerle birlikte Kulüpler Birliği'nde oldu. Sıkıntıları bizimle birlikte yaşadı. Değerli bir kulüp başkanıydı. Ülke futbolu hakkında tecrübesi olan bir isim." dedi.

"GÖREV SÜREM SONA ERDİ"

Kulüpler Birliği başkanlığı görevini 21 Haziran'da yeni başkana devredeceğini söyleyen Ağaoğlu, "10 ay gibi bir süre oldu. Durum bana kalamaz. Süper Lig AŞ'yi kurmak için bu görevi kabul edebileceğimi söylemiştim, bugün itibarıyla da tüzük gereği görev sürem sona erdi. Bu görevi benden çok çok daha iyi yapacak başkanlarımız var. 21 Haziran'dan itibaren Kulüpler Birliği'ndeki görevimi yeni başkana devredeceğim." ifadelerini kullandı.