Ahmet Nur Çebi 3. kez koronavirüse yakalandı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, üçüncü kez koronavirüse yakalandı.

Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 3. Kez Covid-19'a yakalandığını duyurdu.

Siyah beyazlılar resmi Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye rutin kontroller gereği Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır.



İzolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz." denildi.