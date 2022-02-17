Ahmet Nur Çebi 3. kez koronavirüse yakalandı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, üçüncü kez koronavirüse yakalandı.
Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 3. Kez Covid-19'a yakalandığını duyurdu.
Siyah beyazlılar resmi Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye rutin kontroller gereği Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır.
İzolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz." denildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol