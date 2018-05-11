Akhisarspor'un kasası doldu ! Dev gelir...

Tarihinde ilk kez 6 sezon önce Süper Lig'e yükselen yeşil-siyahlı ekip, bu sezon kaldırdığı kupayla sadece prestij değil ekonomik açıdan da ciddi manada kazanıma ulaşacak.

Kupa şampiyonluğu sebebiyle gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne de direkt katılmayı hak eden Ege temsilcisi, bu başarısından dolayı en az 8,5 milyon avroyu kasasına koyacak.

Ziraat Türkiye Kupası macerasına 4. turda Anagold 24 Erzincanspor ile mücadele ederek başlayan Akhisarspor, rakibini eleyerek 60 bin lira kazandı.

Manisa temsilcisi, 5. turda Ankara Demirspor'u geçerek 300 bin, son 16 turunda ise Boluspor'u saf dışı bırakarak 400 bin lira gelir elde etti.

Çeyrek finalde Kayserispor engelini aşarak 700 bin liralık ödülün sahibi olan yeşil-siyahlı ekip, yarı finalde Galatasaray'ı kupanın dışına iterek 900 bin lirayı da kasasına koydu.

Teleset Mobilya Akhisarspor, finalde Fenerbahçe'yi mağlup ederek 5 milyon liralık şampiyonluk ödülünü de kaptı ve toplamdaki para ödülünü 7 milyon 360 bin liraya (1,5 milyon avro) çıkardı.