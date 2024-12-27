  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim'den ilk açıklama

Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim'den ilk açıklama

Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim'den ilk açıklama
Güncelleme:

Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımı ile anlaşan Fatih Terim, ''Dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir lig. Gerek şöhretli oyuncuları gerek şöhretli teknik direktörleri. 2034 Dünya Kupası'nı alan bir ülkeye gidiyoruz. Ben de çok şey merak ediyorum'' dedi.

Suudi Arabistan Kulübü Al-Shabab ile anlaşan Fatih Terim, Riyad'a gitmeden önce havalimanında açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"Bir defa, birçok teklif alıyoruz özellikle son aylarda gerek Avrupa gerek Asya'dan. Birkaç gündür Al Shabab ile devam eden görüşmelerimiz dün sonuçlandı. Bu süre zarfında Prens ve başkana teşekkür ediyorum nezaketleri için. Hakikaten çok güzel ve nazik bir şekilde bir süreç geçti. Şimdi Doha'ya gidiyorum çünkü takım Doha'da kampta."

"LİGDE GERİDEYİZ AMA BIRAKMAYIZ"

"Ayın 6'sında Kral Kupası ile başlayan bir süreç var. Ligde biraz geride görünüyoruz. Ama herhangi bir şeyi bırakacağız veya kabullendik anlamına gelmiyor. Elimizden geleni yapacağız yukarılara tırmanmak için."

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ EKİBİ

"Kupanın önemini de biliyorum. Allah'a şükür gittiğimiz yerlerde katkılarım oldu, benli veya bensiz olarak alındı. Sonuna kadar gitmeyi deneyeceğiz. Bugün akşam diğer arkadaşlarım da gelecek. Yardımcılarım Levent Şahin ve Hamza Hamzaoğlu. Mert var, Eray var. Tabii ki analistlerim, kaleci antrenörüm var. Atletik performans antrenörü var. Böyle bir ekiple gidiyoruz."

"DÜNYANIN GÖZÜ ORADA!"

"Dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir lig. Gerek şöhretli oyuncuları gerek şöhretli teknik direktörleri. 2034 Dünya Kupası'nı alan bir ülkeye gidiyoruz. Ben de çok şey merak ediyorum."

"27 ARALIK'A DİKKAT!"

"Geçen sene 27 Aralık'ta gitmiştim. Demek ki aralık ayına dikkat etmemiz gerekiyor. Bir yerlere gidebiliriz."

"SEZON SONU MEMNUNSAK DEVAM"

"Birçok şey konuşuldu. Daha güzel bir karara vardık. Sezon sonunda memnunsak devam edilir, memnun değilsek başka bir şey düşünülür. Tüm konsantrasyonumuzu lige, kupaya ve takıma çevirmek istiyorum. Şimdi de o durumdayım."

"MERHABA İMPARATOR" SÖZLERİYLE DUYURDULAR

Al-Shabab'ın resmi sayfasından yapılan Türkçe paylaşımda "Merhaba İmparator" sözlerine de yer verildi. Kulübün sosyal medyasından yapılan paylaşımda, "Al Shabab'ın hikayesi, İmparator ile devam ediyor" denildi. Fatih Terim, Al-Shabab'ın başındaki ilk maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha karşısında çıkacak.

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Shabab, 13 haftada topladığı 23 puanla lider Al-Ittihad'ın 13 puan gerisinde 6. sırada yer aldı.

Suudiler bu video ile Fatih Terim'i resmen duyurduSuudiler bu video ile Fatih Terim'i resmen duyurduSpor

 

Etiketler fatih terim Al Shabab teknik direktör
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tam Real Madrid formasına ısınmışken... Arda Güler'e sürpriz talip Tam Real Madrid formasına ısınmışken... Arda Güler'e sürpriz talip Tam 21 kilo veren İbrahim Tatlıses'i gören tanıyamadı Tam 21 kilo veren İbrahim Tatlıses'i gören tanıyamadı Cezaevinde mahkumla ilişkiye giren kadın gardiyan başını yaktı Cezaevinde mahkumla ilişkiye giren kadın gardiyan başını yaktı Ortadoğu yine kan gölü... İsrail'den 100 savaş uçaklık dev filo ile kanlı saldırı Ortadoğu yine kan gölü... İsrail'den 100 savaş uçaklık dev filo ile kanlı saldırı İşte bir kez daha değişen ÖTV muafiyeti kararı sonrası alınabilecek 10 araç İşte bir kez daha değişen ÖTV muafiyeti kararı sonrası alınabilecek 10 araç Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i belli oldu Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i belli oldu Erdoğan'dan ÖTV muafiyetli araç satışı düzenlemesine bir değişiklik daha Erdoğan'dan ÖTV muafiyetli araç satışı düzenlemesine bir değişiklik daha Döviz bürolarında büyük fırsatçılık: 100 Dolar'ı 98 Dolar'a bozuyorlar Döviz bürolarında büyük fırsatçılık: 100 Dolar'ı 98 Dolar'a bozuyorlar Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri belli oldu Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri belli oldu Son seçim anketinde büyük sürpriz: Bunun adı oy patlaması! Son seçim anketinde büyük sürpriz: Bunun adı oy patlaması!
Kamuda vatandaşı isyan ettirecek lojman zamları belli oldu Kamuda vatandaşı isyan ettirecek lojman zamları belli oldu Gelir dağılımındaki adaletsizlik TÜİK verilerine de yansıdı Gelir dağılımındaki adaletsizlik TÜİK verilerine de yansıdı Canlı yayında asgari ücret tepkisi: ''Sen ne diyorsun ya? Dalga mı geçiyorsun? Sen ne içtin!'' Canlı yayında asgari ücret tepkisi: ''Sen ne diyorsun ya? Dalga mı geçiyorsun? Sen ne içtin!'' Galatasaray'a 35 maçta 23 gol, 14 asistli bir gol makinesi daha Galatasaray'a 35 maçta 23 gol, 14 asistli bir gol makinesi daha AKOM'dan saatli uyarı: İstanbul'a kar geliyor AKOM'dan saatli uyarı: İstanbul'a kar geliyor Yurt dışından getirilen cep telefonu ve elektronik eşyalar için ''sürpriz'' karar Yurt dışından getirilen cep telefonu ve elektronik eşyalar için ''sürpriz'' karar ''Yaparsa AK Parti yapar'' dedi elektrik zammını açıkladı: Elektriğe yüzde 140 zam yolda ''Yaparsa AK Parti yapar'' dedi elektrik zammını açıkladı: Elektriğe yüzde 140 zam yolda Japon deprem uzmanı Türkiye'de büyük deprem beklediği 4 fayı açıkladı Japon deprem uzmanı Türkiye'de büyük deprem beklediği 4 fayı açıkladı MG'nin merakla beklenen SUV'u Turbo MG HS Türkiye'de satışta MG'nin merakla beklenen SUV'u Turbo MG HS Türkiye'de satışta Yine ''hoşgelmedin'' yeni yıl! Sigara ve alkol fiyatlarına rekor zam geliyor Yine ''hoşgelmedin'' yeni yıl! Sigara ve alkol fiyatlarına rekor zam geliyor