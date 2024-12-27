Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim'den ilk açıklama

Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımı ile anlaşan Fatih Terim, ''Dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir lig. Gerek şöhretli oyuncuları gerek şöhretli teknik direktörleri. 2034 Dünya Kupası'nı alan bir ülkeye gidiyoruz. Ben de çok şey merak ediyorum'' dedi.

Suudi Arabistan Kulübü Al-Shabab ile anlaşan Fatih Terim, Riyad'a gitmeden önce havalimanında açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"Bir defa, birçok teklif alıyoruz özellikle son aylarda gerek Avrupa gerek Asya'dan. Birkaç gündür Al Shabab ile devam eden görüşmelerimiz dün sonuçlandı. Bu süre zarfında Prens ve başkana teşekkür ediyorum nezaketleri için. Hakikaten çok güzel ve nazik bir şekilde bir süreç geçti. Şimdi Doha'ya gidiyorum çünkü takım Doha'da kampta."

"LİGDE GERİDEYİZ AMA BIRAKMAYIZ"

"Ayın 6'sında Kral Kupası ile başlayan bir süreç var. Ligde biraz geride görünüyoruz. Ama herhangi bir şeyi bırakacağız veya kabullendik anlamına gelmiyor. Elimizden geleni yapacağız yukarılara tırmanmak için."

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ EKİBİ

"Kupanın önemini de biliyorum. Allah'a şükür gittiğimiz yerlerde katkılarım oldu, benli veya bensiz olarak alındı. Sonuna kadar gitmeyi deneyeceğiz. Bugün akşam diğer arkadaşlarım da gelecek. Yardımcılarım Levent Şahin ve Hamza Hamzaoğlu. Mert var, Eray var. Tabii ki analistlerim, kaleci antrenörüm var. Atletik performans antrenörü var. Böyle bir ekiple gidiyoruz."

"DÜNYANIN GÖZÜ ORADA!"

"Dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir lig. Gerek şöhretli oyuncuları gerek şöhretli teknik direktörleri. 2034 Dünya Kupası'nı alan bir ülkeye gidiyoruz. Ben de çok şey merak ediyorum."

"27 ARALIK'A DİKKAT!"

"Geçen sene 27 Aralık'ta gitmiştim. Demek ki aralık ayına dikkat etmemiz gerekiyor. Bir yerlere gidebiliriz."

"SEZON SONU MEMNUNSAK DEVAM"

"Birçok şey konuşuldu. Daha güzel bir karara vardık. Sezon sonunda memnunsak devam edilir, memnun değilsek başka bir şey düşünülür. Tüm konsantrasyonumuzu lige, kupaya ve takıma çevirmek istiyorum. Şimdi de o durumdayım."

"MERHABA İMPARATOR" SÖZLERİYLE DUYURDULAR

Al-Shabab'ın resmi sayfasından yapılan Türkçe paylaşımda "Merhaba İmparator" sözlerine de yer verildi. Kulübün sosyal medyasından yapılan paylaşımda, "Al Shabab'ın hikayesi, İmparator ile devam ediyor" denildi. Fatih Terim, Al-Shabab'ın başındaki ilk maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha karşısında çıkacak.

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Shabab, 13 haftada topladığı 23 puanla lider Al-Ittihad'ın 13 puan gerisinde 6. sırada yer aldı.