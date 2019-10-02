  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 02 Ekim 2019 15:46

Alanyaspor'da Juan Francisco Moreno Fuertes ve Salih Uçan şoku

Aytemiz Alanyaspor'da sakatlığı bulunan Juan Francisco Moreno Fuertes yaklaşık 6 ay, Salih Uçan'ın ise 2 ile 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Alanyaspor'da Juan Francisco Moreno Fuertes ve Salih Uçan şoku
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Doktoru İsmail Yetkin, Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Juan Francisco Moreno Fuertes ve antrenmanda sakatlık geçiren Salih Uçan'ın sağlık durumları hakkında bilgi verdi.

Dr. İsmail Yetkin, sol diz çapraz bağında yırtık tespit edilen Fuertes'in tedavi sürecinin başladığını ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağını söyledi.

Yetkin, sağ diz arka menisküsünde yırtık tespit edilen Salih Uçan'ın da tedavisine başlandığını, oyuncunun 2 ile 4 hafta takımda uzak olacağını dile getirdi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
salih uçan , alanyaspor , Juan Francisco Moreno Fuertes
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM