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Ali Koç ve Aziz Yıldırım düellosu... Tarihi yayın reyting rekorları kırdı

Ali Koç ve Aziz Yıldırım düellosu... Tarihi yayın reyting rekorları kırdı
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Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un katıldığı canlı yayın, reytinglerde büyük bir başarı elde ederek SOMERA'nın tarihi yayın rekorunu kırdı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayına çıkma teklifini kabul eden Aziz Yıldırım, dün Koç ile bir araya gelmişti.

HaberTürk’te Ahmet Selim Kul’un moderatörlük yaptığı Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın katıldığı tarihi canlı yayını, milyonlar takip etti.

Yer yer tansiyonun yükseldiği yayında taraflar, yarın gerçekleşecek olan seçim öncesi son kozlarını oynadı, yayın sonrası ise tokalaştı.

Tarihi yayın, aldığı reyting ile dün televizyon yayınları arasında açık ara öndeydi.

SOMERA'nın açıkladığı veri şöyle:

Etiketler Aziz yıldırım ali koç yayın
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