Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a çok sert yanıt: Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün olağan seçimli genel kurul toplantısında Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Ülker Stadı'nda gerçekleştiriliyor. Vefa Küçük, Genel Kurul Divan Başkanlığı’na oy birliği ile seçildi.



İBRA EDİLDİ

Genel kurul üyelerinin oylaması sonucunda; 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, yönetim ve denetim olarak oy birliği ile ibra edildi. 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, yönetim ve denetim olarak oy birliği ile ibra edildi.

KONGREDE GERGİNLİK

Aidatın 500 TL'ye yükseltilmesi ve oy çokluğuyla kabul edilmesi sonrası gerginlik çıktı. Bazı üyeler, 'Bedavacılar' ve 'Biz Aziz Yıldırım'a bundan karşı çıktık' dediği için tartışma oldu.



VEFA: HEPSİNİ DIŞARI ÇIKARIN

Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, tepkilere sinirlenerek, "Ben bu yaşımda 5 saattir bekliyorum, 5 dakika sabredemediniz. Güvenlik görevlileri hepsini dışarı çıkarın. Madem öyle ben de 1 saat ara veriyorum" dedi. Bu esnada Başkan Ali Koç, hemen itiraz eden üyelerin yanına koştu geldi ve durumu sakinleştirdi.

ALİ KOÇ SÖZ ALDI

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç aidat konusu için Genel Kurul'da söz alarak açıklamalarda bulundu.



F.BAHÇE'YE YAKIŞMIYOR

"Karar sizin olacaktır. 121 kongre üyemizin imzaladığı belge var. 50 TL Fenerbahçe'ye yakışmıyor. 250 lirayı öneriyorlar"

AZİZ YILDIRIM'A İLK YANIT

Koç Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına ilk yanıtı verdi. Koç, "Biz enkaz edebiyatı yapmıyoruz. UEFA'nın raporunda da Avrupa'nın en riskli kulübü çıkmamız tesadüf değildir. Dün anlatılanlarda neredeyse borçlu biz çıkacağız, eski yönetim alacaklı çıkacaktı." ifadelerini kullandı.



"AZİZ YILDIRIM'A HİÇBİR ZAMAN SAYGISIZLIK ETMEDİM"

Ben Sayın Aziz Yıldırım'a hiçbir zaman saygısızlık etmedim. İyiye iyi, kötüye kötü dedim. Saygıda kusur etmedik. Göreve geldiğimizden beri iletişim kurmaya çalıştık. 3 Temmuz'la ilgili istişare ihtiyacı duyduk.



"Ben artık kırgın değilim, kızgınım ve Aziz Yıldırım beni kızdırmanın nelere mal olabileceğini görememiş durumda.



"BENİM İÇİN ARTIK SADECE AZİZ YILDIRIMSINIZ"

Sayın Aziz Yıldırım ve etrafından ayrılmayan, ekibim dediği arkadaşları, 3 sene evvel 'Burada farkla kazanacaksınız' diye kandırdılarsa, bence şu anda da kandırıyorlar. Yanlış yönlendiriyorlar. Çok isterdim, buraya gelme nezaketini ve cesaretini göstermesini. Benim için artık sadece Aziz Yıldırım’sınız”

"HERKES İKİNCİ ŞANSI HAK EDER"

"İki kongre üyemizle yollarımızı ayırdık, ihraç kararı verildi. İhraç edilen üyeleri yeniden kazandırmak istiyoruz. Hayatta herkes ikinci şansı hak eder, ben böyle bir affedilme konusuna karşı değilim."



"EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI FUTBOLDA ALAMADIK"

Sizlerin çok büyük beklentileri ve inançları vardı. Bu geçirdiğimiz zorlu 3 senede, hedeflerimizin, niyetlerimizin ve kalbimizin karşılığını futbolda alamadık. Futbolda istediklerimiz, seçtiğimiz hocalar, planladığımız sinerji, uyum istediğimiz gibi olmadı. Beklenti çok yüksekti. İlk sene yaşadığımız hayal kırıklığı arayı açtı. Büyük üzüntülere, acılara sebebiyet verdi."

"YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ"

3 yılın kazandırdığı tecrübeler çok şey öğretti bize. Yeni bir sayfa açıyoruz. Bu sefer sizi mahcup etmeyeceğiz. Samandıra bambaşka olacak. Görmeyi arzu ettiğini ruhu, öyle bir aşılayacağız ki, sahada yansımalarını daha ilk günden görmeye başlayacaksınız.



"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Sivas maçında yaşadığımız hayal kırıklığı yaşamasaydık doğru hareketle şampiyon olabildiğimizi herkese gösterecektik. Şampiyonluğun sadece sahada yakalandığı günler göreceğiz. Belirli başlı kulüpler istediği gibi eskisi kadar kuvvetli değildir, talepkar değildir. Önümüzdeki sezon şampiyon olmak zorundayız. Şampiyon olacağız

"ÇIKIN KARŞIMIZA DİYORUZ"

Sayın Eyüp Yeşilyurt'u yeni tanıdım. Yüreği temiz, Fenerbahçe için var olanlar diye tabir ettiğim kişiliğe uyan bir kongre üyesi. Çekilmesinin asıl sebebi, bu adaylık sürecinde tecrübe ettikleri. Ali Koç nefretiyle bezenmiş insanların, onun üstünden bana ve arkadaşlarıma yaptıkları hamleler. "Çıkın karşımıza diyoruz! Çıkmıyorlar..."



YILDIRIM KARŞI ÇIKMIŞTI, KABUL EDİLDİ

Fenerbahçe'de akıbeti büyük bir merak konusu olan ve eski başkan Aziz Yıldırım'ın "kabul edilmemesi gerekir" dediği tüzüğün 16. maddesi genel kurul üyeleri tarafından oy çokluğu ile kabul edildi.



OY KULLANMA HAKI 29 BİN 9

Fenerbahçe'de kongre öncesinde 29 bin 9 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Genel kurulda oy kullanma hakkı bulunan kongre üye sayısı 28 bin 902, temsilci üye delege sayısı ise 107 olarak belirlenmişti. Sarı-lacivertlilerde buna göre oy kullanma hakkına sahip kişi sayısı toplam 29 bin 9 oldu.



BAŞKAN YARIN SEÇİLECEK

Fenerbahçe Kulübünde iki gün sürecek genel kurulda, başkanı seçmek için oy verme işlemi 26 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Kongrenin ilk gününde yarın, yönetim, denetleme kurulunun ibra edilmesi ve 2021 yılı bütçesi üyelerin oylarına sunulacak, başkan adayları seçim öncesi son konuşmalarını gerçekleştirecek. Başkan, yönetim kurulu ve diğer kurulların belli olacağı cumartesi günü ise üyeler oy kullanacak. Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

'KİMSE F.BAHÇE BAŞKANINA TEHDİT EDEMEZ'

Fenerbahçe Kongre üyesi Bedri Baykam: "Aziz Yıldırım'ın ayrı bir yer talebinde bulunmasına gerek yoktu. Buraya gelip aramızda oturabilirdi. Aziz Yıldırım'ın katkılarını say say bitiremeyiz ama aldığı her kararı onaylamıyoruz. Hiçbir Fenerbahçeli ve hiç kimse başkanını tehdit edemez! Bu bize yakışmaz. Ayrıca hiç kimse, 'Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim' diyemez." dedi.



'BİZ SENİN İŞÇİN DEĞİLİZ'

Fenerbahçe kongre üyesi Hasan Gözderesi: "Ben Nevşehir Derinkuyu Özce Köyü muhtarı olarak buraya geldim. Aziz Yıldırım, bu kulüp senin babanın tapulu malın değil. Biz senin işçin değiliz. Kongre üyelerine saygısızlık yapıyorsun."



'ROBBEN DEDİN, AATIF GELDİ'

Aziz Yıldırım'ın konuşmalarını hedef alan kongre üyesi Hasan Doğan, kürsüde yaptığı konuşmada, "Bugün Serdar Dursun'u beğenmiyorsunuz ama, kendiniz Robben, Messi gelsin diye reklam filmi çektiniz, Aatıf geldi." dedi.