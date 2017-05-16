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  4. 16 Mayıs 2017 21:45

Almanya Kerem Demirbay'ı kapıyor

Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Emre Can'ı elinden kaçıran A Milli Takımımız bir gurbetçiyi daha kaybetmek üzere.

Almanya Kerem Demirbay'ı kapıyor
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Bundesliga'da Hoffenheim forması giyen ve gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay, Almanya'nın Konfederasyon Kupası kadrosunda yer alabilir.

LÖW KADROYA DAVET EDECEK

Alman Kicker'in haberine göre; Joachim Löw, Kerem Demirbay'ı 17 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Konfederasyon Kupası kadrosuna davet edecek.

Julian Nagelsmann yönetiminde müthiş bir sezon geçiren Hoffenheim, gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Kerem de 6 gol 9 asistle takımına büyük katkı yaptı.

HENÜZ KARAR VERMEDİ

Daha önce verdiği bir röportajda Milli takım tercihi hakkında da konuşan Kerem Demirbay; ''Tabii zorlayıcı bir karar olacak. Ancak henüz nihai kararımı vermedim'' demişti.

Almanya ya da Türkiye'den birini seçecek olan Kerem Demirbay, Löw'ün davetini kabul ederse, Milli Takımımız adına oynayamayacak.

Bilindiği üzere Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Emre Can da tercihini Almanya'dan yana yapmıştı.

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