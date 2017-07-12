Rodriguez, resmen Bayern Münih’te

Uzun zamandır Real Madrid’den ayrılması gündemde olan James Rodriguez’in yeni takımı belli oldu.
Bayern Münih, Kolombiyalı yıldızı opsiyonuyla birlikte iki yıllığına kiraladığını açıkladı.
Bayern Münih formasıyla poz veren James Rodriguez, ”Takıma kupalar kazandırmak için her şeyimi vereceğim” ifadelerini kullandı.
Sağlık kontrollerinden başarıyla geçen James, önümüzdeki iki sezon boyunca Alman devinde top koşturacak.
Geçen sezon Real Madrid formasıyla 31 resmi maça çıkan James, 11 gol ve 10 asistle oynadı.