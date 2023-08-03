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Ancelotti'den Arda Güler açıklaması

Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığı hakkında konuştu.

Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışmalara başladı. 

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Güler'in sakatlığının ciddi olmadığını söyledi.

Ancelotti açıklamasında, "Tıbbi açıdan konuşmak oldukça zor ama çok ciddi değil. Menisküste küçük bir problem var ve ameliyat olup olmayacağını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Real Madrid, yeni sezona Athletic Bilbao maçıyla başlayacak. 

Etiketler Ancelotti arda güler açıklama
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