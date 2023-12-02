Arda Güler için en kötü senaryo belli oldu

Yaz döneminde Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in dönüş tarihiyle ilgili belirsizlik sürerken en kötü senaryo belli oldu.

Sakatlıklar konusunda sıkıntılı bir sezon yaşayan Real Madrid'de Arda Güler'in yanı sıra Kepa, Modric, Tchouameni, Vinicius Jr., Courtois ve Militao gibi isimler de sakat.

Takıma geldiğinden bu yana 3 kez sakatlanan ve henüz Real Madrid formasını giyemeyen Arda Güler için ise en kötü senaryo 2024'teki kupa maçlarına kadar forma giyme imkânı olmaması.

Bunda kulübün oyuncunun geçirdiği sakatlıklardan ve tekrarından endişe duyması etkili. Ayrıca oyuncunun zihinsel ve psikolojik olarak da yeniden takımın havasına girebilmesi için süreye ihtiyacı olduğu konusunda herkes hemfikir.

Peş peşe gelen talihsizlikler nedeniyle çıkışın bir türlü gerçekleştiremeyen Arda'nın Kral Kupası maçları öncesinde oynayabilecek düzeye gelmesi bekleniyor. Bu maçlarla Arda'nın maç eksikliğinin giderilmesi ve temposunu artırmasının sağlanması umuluyor.