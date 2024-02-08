Real Madrid’de forma şansı bulamadığı için hakkında sık sık spekülasyonlar çıkan Arda Güler'den Barcelona açıklaması geldi.

Sezon başında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takıma adaptasyonunu geç tamamlayan Arda Güler, iyileştikten sonra da süre bulamıyor. Genç yıldızın takımda mutsuz ve Barcelona’ya gitmediğine pişman olduğuna dair dedikodular çıkarken İspanyol basınından ses getiren bir iddia ortaya atıldı.

ARDA GÜLER: BENİ HİÇ TANIMIYORLAR

Defensa Central’in haberine göre, Arda Güler, Barcelona’ya gitmediği için pişman olduğunu yönünde çıkan haberlere cevap verdi. Genç yıldızın takım arkadaşlarına “Beni hiç tanımıyorlar” diyerek “Dünyanın en iyi kulübünde mutluyum. Yakında benim zamanım gelecek.” Ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

REAL MADRID'İN ARDA'DAN BEKLENTİSİ BÜYÜK

Haberde ayrıca Arda Güler’in aldığı dakikalara yansımasa dahi Real Madrid teknik ekibinin ve yönetimin kendisinden büyük beklentileri olduğuna vurgu yapıldı.