  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Arda Güler'in sakatlığında son durum! Sahalara ne zaman dönecek?

Arda Güler'in sakatlığında son durum! Sahalara ne zaman dönecek?

Arda Güler'in sakatlığında son durum! Sahalara ne zaman dönecek?
Güncelleme:

Antrenmanda sakatlanan Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in 2 ay sahalardan uzak kalacağı iddia edildi.

Arda Güler'in sakatlığındaki son durum belli oldu. 

Diario AS’ın haberine göre, Arda Güler, 2 ay sahalardan uzak kalacak. Milli oyuncunun eylül ayı sonunda oynayacak duruma gelmesinin planlandığı ifade edildi.

Genç futbolcunun ameliyat olmayacak olması sevindirici bir gelişme olarak yorumlandı. 

İlk olarak 22 Temmuz'da sağ dizinden sakatlanan Arda Güler o günden sonra kontrollü olarak idmanlara çıkıyordu.

Etiketler arda güler sakatlık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İbrahim Tatlıses'in mal varlığı dudak uçuklattı
Şehir magandaları iş başında! Ambulansın önünü kesip saldırdılar
''Vahşet'' demek bile az! Hepsini eze eze öldürdü
Emeklilere yerel seçim öncesi zammı için dikkat çeken iddia
52 ilin Emniyet Müdürü değişti
Van Gölü'nde sular 4 kilometre çekildi; rezalet gün yüzüne çıktı!
5 yıldızlı otelde pes dedirten olay! Ne bulduysa odasına götürmüş
Dikkat çeken iddia: Erdoğan'ın Süleyman Soylu planı bu mu ?
Naylon poşet ücreti kararı Resmi Gazete'de
Sigaraya 5 TL, tütüne 10 TL zam!