Arda Güler'in sözleşmesinde dikkat çeken ayrıntı

6 yıllık sözleşme imzalayarak Fenerbahçe'den Avrupa devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in sözleşmesindeki ayrıntı ortaya çıktı.

Real Madrid’e gitmesiyle adı Avrupa basınının da düşmeyen Arda’nın Real Madrid’den yıllık ne kadar alacağı da merak konusu oldu.

Ancelotti’nin ilk planında yer alan genç oyuncunun başka bir takıma kiralanıp kiralanmayacağı sorulurken, oyuncu da Real Madrid’de kalarak efsane olmak istediğini belirtmişti. Maaşı merak konusu olan Arda için Real Madrid kurmaylarının Vinicius formülü uygulayacağı iddia edildi.

Arda Güler transferiyle ezeli rakibi Barcelona’ya unutulmaz bir transfer çalımı atan Real Madrid Arda’yı Vinicius’un sözleşmesini önererek ikna etti. Real Madrid’in efsane golcüsü Benzema’nın takımdan ayrılmasının ardından Benzema’nın maaşının verildiği Vinicius, Benzema’nın kazandığı yıllık 15 milyon euroyu kazanacakken Arda’ya da Vinicius’un sözleşmesindeki 3.2 milyon euro verilecek.

Real Madrid’deki performansına göre maaşının da artması beklenen oyuncunun Vinicius gibi yükselme imkanı da bulunuyor. Buna göre Arda’da performansına dayalı olarak kazandığı maaşı üst seviyelere çekebilir.