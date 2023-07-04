Arda Güler'in yeni takımı belli oldu!

Avrupa devlerinin peşinden koştuğu Arda Güler'in yeni kulübü ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Arda Güler, toplamda 20 milyon euro bonservis + sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığı Real Madrid'e transfer oldu.

Fanatik Gazetesi'nden Yakup Çınar Yeni Açık Youtube kanalında, "Arda Güler bu sezon Fenerbahçe'de kalmak istemiyor. Hayali ise Real Madrid'de oynamak. Barcelona, Deco aracılığıyla ARda Güler ve ailesiyle görüşmüştü. Barcelona'ya giderse 1 yıl daha Fenerbahçe'ye kiralanma ihtimali vardı. Ancak Arda Güler Real Madrid'i tercih etti. Arda Güler, Real Madrid'e transfer oldu. Transferin yakın zamanda açıklanması bekleniyor." ifadeleriyle transferi duyurdu.

2023-2024 sezonu biten transferler

Real Madrid, bu transfer için Fenerbahçe'ye 17,5 milyon euro'luk serbest kalma bedelinin yanı sıra Gençlerbirliği'nin payı 2,5 milyon euro ödeyecek.