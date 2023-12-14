Arnavut kadın hakemler Süper Lig'e talip oldu

Halil Umut Meler'e Türkiye'de spor tarihine kara bir leke olarak geçen yumruklu saldırının ardından Arnavut kadın hakemler Türkiye'deki maçlarda görev almak için talip oldu.

Halil Umut Meler'e yapılan iğrenç saldırı sonrası Türk futbolu dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı. Yapılan hareket sonrası mevcut hakemlerin maça çıkmak istememesi sonrası Arnavut kadın hakemlerden ilginç bir talep geldi.

Arnavut kadın hakem 4'lüsü, "Biz Türkiye'de maçları yönetmeye talibiz.” şeklinde bir açıklama yaptı. Yapılan bu açıklama sonrası Türk taraftarlar bu çağrıya büyük önem gösterdi.