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Aslan zirve yolunda ağır yara aldı

Aslan zirve yolunda ağır yara aldı

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'le berabere kalarak zirve yolunda ağır yara aldı.

Galatasaray, Süper Lig'de sezonun sürpriz takımlarından Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalarak zirve yolunda kritik bir kayıp yaşadı.

OYUNA GİRER GİRMEZ GOLÜNÜ ATTI
Karşılaşmaya oldukça istekli başlayan ev sahibi ekip, Galatasaray'ın oyun kurmasına engel olarak kendi felsefesini kabul ettirmeye çalıştı. Rakibinin oyununa reaksiyon gösteremeyen sarı-kırmızılılar, oyuna girdikten 1 dakika sonra, 69. dakikada Bertolacci'nin attığı golle mücadelede yenik duruma düştü. 88. dakikada sahneye çıkan Mostafa Mohamed takımına beraberliği getiren golü getirdi ve maç 1-1 sona erdi

Etiketler galatasaray aslan yara
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