Avrupa futbolunda büyük ayrılık

Aralarında Real Madrid, Barcelona, Manchester United ve Liverpool'un da bulunduğu 12 kulüp, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladı.

UEFA tarihinin en büyük krizi ile karşı karşıya. Daha önce sık sık dile getirilen UEFA organizasyonlarından ayrı “Avrupa Süper Ligi” projesi resmen ilan edildi. Aralarında Real Madrid, Barcelona, Manchester United ve Liverpool'un da bulunduğu 12 kulüp, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladı.

BAŞKANLARI PEREZ OLDU

Yeni oluşumun başkanı ise Real Madrid Başkanı Florentino Perez oldu. Juventus Başkanı Andrea Agnelli ise, Avrupa Kulüpler Birliği başkanlığı görevinden istifa ederek yeni organizasyona katıldı. Ayrıca, Avrupa Süper Ligi’nde yer alacağını açıklayan 12 kulübün tamamı, Avrupa Kulüpler Birliği'nden çekildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN MEN EDİLECEKLER

UEFA, Avrupa Süper Ligi'ne katılacak kurucu kulüpleri, 2021/2022 sezonu itibarıyla Şampiyonlar Ligi ve yerel liglerden men edeceğini açıklamıştı. Bunu göze alarak kararlarından geri adım atmayan Avrupa devleri yeni ligin formatını bile açıkladı.

YENİ LİGİN FORMATI BİLE BELLİ

Buna göre Avrupa Süper Ligi takımları 10'lu iki gruba ayrılacak ve sonuçlar doğrultusunda çeyrek finalistler belirlenecek. Gruplarında 4. ve 5. takımlar, çeyrek final yerleri için play-off mücadelesi verecek. Grupta ilk 3 takım ise doğrudan son 8’e kalacak.

KURUCU 12 EKİP

UEFA'ya isyan eden 12 kulüp şöyle

Manchester United

Liverpool

Manchester City

Arsenal

Chelsea

Tottenham

Real Madrid

Barcelona

Atletico Madrid

Inter

Milan

Juventus

PSG-BAYERN KARŞI

Paris Saint Germain ve Bayern Münih ise UEFA'nın organizasyonunda yoluna devam edeceğini duyurmuştu. PSG, bu 12 takıma oyuncu satmayacağını açıkladı. Avrupa Süper Ligi'nin bu yıl ağustos ayı içerisinde başlaması hedefleniyor.