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  4. 07 Aralık 2019 18:52

Avrupa kulüpleri Vedat Muriqi için Kadıköy'e akın etti!

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriqi'i, dün Monaco, Leicester City ve Eintracht Frankfurt temsilcileri yakın takibe aldı. Vedat Muriqi'in bir diğer talibi de İtalyanlar...

Avrupa kulüpleri Vedat Muriqi için Kadıköy'e akın etti!
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Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriqi Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibinde... İki golle şov yapan Kosovalı yıldız dün gece de Ülker Stadı'nda yakın markajdaydı.

ÇAĞLAR'IN TAKIMI DA İZLEDİ

Vedat Muriqi'i dün akşam Fransız ekibi Monaco, Almanların güçlü temsilcilerinden Eintracht Frankfurt ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City stattan canlı izledi.

BIRAKMAK İSTEMİYORLAR

Kanarya'nın golcüsünü 3 kulüp dışında İtalyan takımları da istiyor... Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi için devre arası teklifler gelecek ama sarı-lacivertliler oyuncuyu ocakta bırakmak istemiyor.

"SEN NASIL BİR KRALSIN!"

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'in eşi Edibe Muriqi, dünkü gollerden sonra, sosyal medya hesabından "Sen nasıl bir kralsın! Kafana kurban" paylaşımında bulundu. Bayan Muriqi, eşinin maçlarından sonra sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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